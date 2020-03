Farmacie, accesso regolamentato anche di giorno

Nell'ambito delle attività di contenimento dell'epidemia Coronavirus, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, con una propria circolare ha regolamentato l'accesso ai servizi delle farmacie siciliane. Di fatto, per tutta la durata della fase emergenziale, anche nelle ore diurne si procederà come avviene tradizionalmente durante la sera, cioè mediante gli sportelli posti all'esterno della farmacia o con la porta d'accesso chiusa.

Questa misura riguarderà esclusivamente quelle farmacie che in questa fase non sono in grado, per ragioni strutturali, di poter adottare tutte le misure previste dalle direttive nazionali finalizzate al contenimento del contagio del virus. L'utenza non dovrà pagare alcun diritto addizionale. Va ricordato, infine, che anche in questo ambito i cittadini dovranno rispettare tutti i comportamenti previsti dalla linee guida per evitare il diffondersi del Cornavirus.