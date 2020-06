Vendevano a "fera ‘o luni" presidi medici rubati: denunciati

Sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri della stazione di Piazza Dante tre pregiudicati catanesi di 49, 51

e 59 anni, poiché ritenuti responsabili di ricettazione. Il terzetto aveva messo in vendita, nel popolare mercato della "fera 'o luni", una grande quantità di dispositivi medico-chirurgici come cerotti, bende, calze elastiche per un valore di circa 7mila euro. Dai controlli effettuati dai miliari questi oggetti erano stati rubati tra il luglio 2019 e lo scorso aprile all’interno della ditta Varimed, con sede nello stradale Bummacaro. I furti erano stati denunciati dal titolare dell'azienda e la refurtiva, in attesa della restituzione alla ditta, è stata sottoposta a sequestro.

