Sparatoria a Librino, ferito pregiudicato appena uscito di galera

Un pregiudicato di 30 anni, uscito dal carcere lo scorso tre agosto, è stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti in viale Castagnola, a Librino. L'uomo è adesso ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania e non versa in pericolo di vita, nonostante le ferite. Indagano i carabinieri di Fontanarossa.