Ferrovie, entro l'anno sarà aperta la fermata di Picanello | VIDEO

Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, durante il suo sopralluogo presso la stazione ferroviaria di Catania. La fermata di Picanello, in via Messina, attende da un anno il via libera per l'apertura al pubblico