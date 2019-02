Disposta la scorta a Scionti e Consoli, la diocesi: "Sono sereni"

"Dell'azione di tutela nei confronti di Mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale di Catania, e di Claudio Consoli, Maestro del Fercolo di Sant'Agata, si occupano con solerzia e massima cura il Prefetto e le forze dell'ordine, sempre attenti e presenti in questi giorni. Dal canto loro Mons. Scionti e Consoli sono sereni e si preparano come sempre in spirito di servizio all'Ottava della Festa, confidando nell'intercessione di Sant'Agata e nel cuore buono dei devoti. Una serenità che viene dall'aver vissuto i giorni agatini con azioni e parole alla luce del sole.