Picchia la madre per i soldi della droga, i carabinieri lo portano in carcere

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 39enne catanese per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e minaccia. Nel pomeriggio di ieri i militari sono intervenuti dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento per una lite in famiglia nel quartiere della “Civita”. Si sono quindi recati sul posto trovando una casalinga 54enne seduta sul ciglio della strada, dolorante e visibilmente scossa emotivamente. Hanno così allertato il personale del 118 per assistere la donna nell’immediatezza, poichè aveva dichiarato di non volersi recare in ospedale, temendo l’eventuale ritorsione del figlio. La poveretta era stata appena picchiata, ricevendo in continuazione richieste di denaro dal figlio tossicodipendente.

Il ragazzo abitava infatti con la madre dal 31 gennaio scorso da quando cioè, era stato costretto ad abbandonare la casa familiare che condivideva con la moglie ed il figlio ai quali, anche loro trattati allo stesso modo. La donna pertanto, per amore di mamma, aveva accettato il figlio nella propria abitazione per potergli offrire una dimora, pur consapevole del suo grave stato di tossicodipendenza a causa del quale è stata più volte pesantemente e minacciata della distruzione della casa qualora non gli avesse dato i soldi per lo spacciatore. In questo lasso di tempo la donna aveva già avvisato un’altra volta le forze dell’ordine, senza però voler “infierire” con una denuncia. Questa volta, resasi conto della propria impotenza di fronte ad una situazione più grande di lei, ha realizzato che la decisione più giusta fosse quella di formalizzare la denuncia alla quale più volte aveva pensato. L’uomo è stato così condotto nel carcere di piazza Lanza.