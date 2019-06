Fucili, cartucce, una paletta e un lampeggiante: sequestro dei carabinieri al Villaggio Sant'Agata

Armi, munizioni e una paletta con la scritta "servizio di Stato" e un lampeggiante. E' quanto hanno trovato i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale, nell’ambito di un servizio anticrimine svolto nella zona “A” del Villaggio Sant’Agata, un quartiere ad elevata presenza di frange aderenti alla criminalità organizzata catanese.

Gli uomini della squadra Lupi, nel corso della perquesizione di diverse abitazioni, hanno trovato all’interno del sottotetto di pertinenza di un condominio, un fucile semiautomatico, marca Benelli, calibro 12, con matricola abrasa, con canna e calcio mozzati; una doppietta, marca Fratelli Tanfoglio, calibro 12, con canne e calcio mozzati e 21 cartucce. Il tutto è stato sequestrato e sarà inviato agli esperti del R.I.S. di Messina per gli esami di tipo balistico finalizzati a stabilirne l’eventuale utilizzo in precedenti pisodi criminali, nonché per il ripristino delle matricole abrase così da poter risalire alla provenienza delle armi.