Fuga di gas metano a Paternò, evacuata la zona: vigili del fuoco a lavoro

Una fuga di gas metano è in corso a Paternò, in via Carso. Un tubo di media pressione è stato danneggiato durante dei lavori stradali. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò è sul posto insieme al Nucleo NBCR del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Si sta procedendo ad una evacuazione della zona a scopo precauzionale in attesa che l'azienda del gas ripari la perdita. Sul posto anche la polizia locale.