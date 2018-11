Ruba un portafogli e vola in vacanza: al rientro trova la polizia

La polizia di frontiera ha denunciato due donne responsabili, in concorso tra loro, del furto di un portafoglio contenente documenti e 400 euro, avvenuto ai check-in dell’aeroporto di Catania, ai danni di un giovane passeggero. Ricevuta la denunzia di furto, gli agenti hanno esaminato i sistemi di videosorveglianza, accertando che era stato portato a segno a opera di due donne, di cui una in procinto di partire per le vacanze all’estero, e una sua amica che si trovava li per accompagnarla. Risaliti alle volto delle donne, sono state identificate grazie a raffronti ai check point, al riconoscimento targhe dell’autovettura utilizzata per raggiungere l’aerostazione, e tramite Facebook.

Proprio grazie al social network, gli investigatori hanno seguito le vacanze di una delle due donne fino al suo rientro all’aeroporto di Catania dove ad attenderla, oltre all’amica, si erano appostati i poliziotti che sono riusciti a bloccare entrambe.