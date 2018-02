Ladra "tecnologica" disturbava frequenze degli antifurto: arrestata

I carabinieri di San Gregorio hanno arrestato una catanese di 45 anni per furto aggravato. Attraverso l’utilizzo di un congegno elettronico che inibisce i segnali dei telecomandi degli allarmi installati sulle autovetture, ieri pomeriggio in via Dante Alighieri a Valverde, ha atteso che il proprietario di una Volkswagen Touareg si allontanasse dalla propria auto per potergli rubare indisturbata lo smartphone lasciato sul sedile passeggero. Unico neo per la ladra, la presenza in zona di una pattuglia che, seguendone le mosse è riuscita a bloccarla con la refurtiva in mano