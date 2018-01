Aci Castello, rubato il defibrillatore pubblico: è caccia ai ladri

E' stato rubato il defibrillatore di Aci Castello, messo gratuitamente a servizio della cittadinanza dal Comune. "Nel box che vedete in foto - commenta il sindaco Filippo Drago - fino a sabato vi era custodito un defibrillatore donato dalla Seus 118, al Comune di Aci Castello, nel 2014. E' stato trafugato, in spregio alla nostra intera comunità che, adesso, è priva di uno strumento così importante per la salvaguardia della vita di ognuno di noi. E' un atto vile, ignobile, vergognoso e confido nell'intenso lavoro delle forze dell'ordine affinchè possano presto affidare nelle mani della giustizia gli autori che, spero, possano per tempo avere un senso di rimorso e ripensamento, riportando il defibrillatore al suo posto".