Furto di energia elettrica: interi stabili allacciati abusivamente

Un altro intervento eseguito dagli agenti del Commissariato di Librino ha riguardato il rione Pigno, dove sono stati eseguiti controlli mirati a contrastare l’illegalità diffusa. Molte persone sono state indagate per furto aggravato di energia elettrica, mentre si è accertato la presenza di numerosi nuclei familiari che vivono all’interno di abitazioni senza avere un regolare contratto di locazione registrato presso l’Ufficio delle Entrate. In un caso, è stata accertata la presenza di un contatore Enel manomesso, intestato a una donna deceduta da circa 10 anni; dal contatore veniva furtivamente erogata energia elettrica a diversi stabili ubicati in corrispondenza di diversi civici. Un abitante di uno degli immobili, dov’era in atto il furto di energia elettrica, ha dichiarato di pagare un affitto mensile in nero pari a 330 euro, da circa 6 anni: nel canone, secondo quanto dichiarato dall'uomo, sarebbe stata inclusa anche l’utenza della fornitura elettrica, l’uomo infatti si è dichiarato ignaro del fatto. In un altro caso, un pluripregiudicato, infastidito dal controllo in atto e dalla relativa denuncia di furto, ha inveito e minacciato i poliziotti impegnati nei controlli: L'uomo è stato indagato anche per i reati di violenza, oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Un altro controllo ha consentito di indagare i residenti di un intero stabile per furto di energia elettrica, ad eccezione di uno solo che è risultato regolare. Alla luce dei molteplici furti di energia accertati, l’Enel ha provveduto a disattivare gli allacci abusivi, lasciando senza luce le utenze abusive, ad eccezione di un caso poiché, all’interno del nucleo familiare vi era un soggetto che versava in gravi condizioni di salute.

