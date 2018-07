Furto e spaccio, in carcere pluripregiudicato

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato “Centrale” di polizia, ha rintracciato e tratto in arresto Emanuele Vincenzo Di Martino, classe 1981, pluripregiudicato per reati di furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, evasione, violazione degli obblighi imposti con la Sorveglianza Speciale, poiché destinatario di un provvedimento di aggravamento di misura cautelare.

La decisione è stata presa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania, scaturita in seguito alla denuncia in stato di libertà per furto di energia elettrica e per la segnalazione di inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, inoltrate da questo Commissariato. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza.