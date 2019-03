Via Mandrà, colti sul fatto mentre tentano di svaligiare un negozio

La polizia ha arrestato i pluripregiudicati catanesi Antonino Privitera (classe ‘82) e Antonino Botta (classe ’80), per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Nella prime ore di oggi, la volante che percorreva via Mandrà, è stata attirata dalla presenza di una vettura di colore scuro con il bagagliaio posteriore aperto e posteggiata accanto alla saracinesca forzata di un negozio di toletta per animali. Gli operatori, accedendo all’interno del negozio, hanno colto sul fatto i ladri.

Botta aveva rimosso, dal posto dove era installato, un distributore automatico di caffè ed era intento a trasportarlo fuori dal negozio mentre Privitera si trovava all’interno di un altro vano del negozio intento a rovistare. I due soggetti, perquisiti, sono stati trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Pertanto, i due sono stati arrestati, su disposizione del Pm di turno, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al Gip.