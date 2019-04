Tentano di rubare le ruote da un'auto, presi: c'è anche un 14enne

La polizia di Stato ha arrestato i catanesi Cristian Renna e Marcello Missale per tentato furto aggravato in concorso con un quattordicenne che è stato denunciato in stato di libertà. Sono stati presi in via Savoia mentre stavano tentando di asportare le ruote di una utilitaria.

Hanno tentato di scappare: uno di loro ha lanciato il giubbotto rosso che indossava all’interno di una Fiat Punto in cui si trovava un altro soggetto che fungeva da palo, continuando la sua fuga. Il palo è stato bloccato e identificato come Marcello Missale. Gli altri fuggitivi sono stati bloccati in via Etnea. I due pregiudicati si trovano a piazza Lanza in attesa della udienza di convalida. Il minore, invece, è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai parenti.