Tentano di rubare in una scuola: due arrestati, uno è minorenne

Stamattina la polizia ha arrestato M. Q., 15 anni e Marco Villani 20 anni, pregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti delle volanti alle ore 2:55, a seguito di segnalazione giunta alla sala operativa della Questura, si è recato in pochi minuti presso l’istituto scolastico Cesare Battisti dove era stato segnalato un furto in atto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito bloccato due ragazzi, i quali, dopo aver rotto un’inferriata si sono introdotti all’interno del plesso scolastico.

I due giovani, pertanto, sono stati arrestati e, su disposizione del P.M. di turno il minore è stato collocato presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti, mentre il maggiorenne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.