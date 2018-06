Gay Pride Catania: domani in piazza Arcigay e movimento lgbti

Appuntamento a Catania domani per il quinto weekend dell'Onda Pride, la grande mobilitazionee dell'orgoglio arcobaleno organizzata da Arcigay in rete con le altre associazioni del movimento lgbti.

Il corteo del Catania Pride - che ha scelto come slogan "Mare, Umanità, Resistenza - partirà alle 18 da Piazza Cavour e si snoderà per la via Etnea, per poi concludersi al Teatro Massimo. "L'Onda arcobaleno si infrange fragorosamente sulla cronaca di queste ultime settimane - commenta Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay - e la nostra mobilitazione oggi più che mai è una presa di posizione forte contro chi in politica sostiene la chiusura dei porti e a schedatura etnica, in una sinistra sintonia con chi dall'altra parte del mondo organizza lager per bambini.

Respingiamo con rabbia questi scenari e ad essi contrapponiamo l'occupazione arcobaleno delle strade delle nostre città. Che sono da sempre luoghi di attraversamento, di incontro, di accoglienza. Il CataniaPride di domani - conclude Piazzoni - è perciò un invito da raccogliere in massa: finché ci saranno i nostri corpi nelle strade e la nostra richiesta ostinata di diritti, i rigurgiti neri dei governi non troveranno via libera".