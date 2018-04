I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 42enne condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Catania. L’uomo dovrà espiare la pena di anni 2 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Giarre nel 2004. Si trova adesso ai domiciliari.