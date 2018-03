Giarre, fratello e sorella minorenni nascondono droga in casa: denunciati

Controlli straordinari dei carabinieri su tutto il territorio di Giarre. Denunciato un pregiudicato di Calatabiano di 64 anni, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La pattuglia dell’arma lo ha sorpreso nel centro cittadino in compagnia di altri pregiudicati in palese violazione della misura preventiva cui era sottoposto.

Denunciato un 53enne, venditore ambulante di origini marocchine ma residente a Giarre, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, perquisendogli il furgoncino utilizzato per la vendita in strada di varia oggettistica, hanno trovato e sequestrato al suo interno una ventina di grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio.

Denunciati fratello e sorella di Riposto, rispettivamente di anni18 e 17, per spaccio di droga. I militari, perquisendogli l’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato al suo interno una decina di grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di droga da porre in commercio.

Nel corso dello stesso controllo sono stati identificati 24 individui e controllati 11 veicoli, eseguite 5 perquisizioni personali e contestate 9 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per complessivi 1.500 euro.