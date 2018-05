Giarre, picchia la compagna incinta davanti ai figli piccoli: arrestato

Un 25enne di Giarre è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia aggravati. Grazie alla denuncia della vittima – 19 anni – i militari hanno potuto provare come l'uomo l’avesse costretto la compagna a patire per anni ogni sorta di vessazione, tra cui numerose aggressioni fisiche compiute in presenza dei figli minori, uno di due anni e l’altro di appena sei mesi, e senza curarsi affatto che la donna aspettasse il terzo bambino.

L'autorità giudiziaria ha accolto a pieno le prove prodotte dai militari e ne ha ordinato l'arresto e la reclusione nel carcere di piazza Lanza.