Giro d'Italia a Caltagirone: al via i lavori stradali per la tappa di maggio

Al via da oggi, venerdì 20 aprile, grazie a un finanziamento regionale di 1.103.000 euro e ad una convenzione Regione-Anas-Comune, consistenti lavori di manutenzione delle strade che costituiscono il percorso urbano della tappa del Giro d'Italia di ciclismo - quella dell'8 maggio - che si concluderà a Caltagirone.

Nella città della ceramica i migliori ciclisti del pianeta percorreranno circa 6 chilometri all'interno del centro abitato. Gli interventi saranno effettuati dall'Anas, con cui il Comune collaborerà con lavori di rifinitura che riguarderanno tombini, caditoie e marciapiedi. "Quella del Giro - afferma l'assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco, Sergio Gruttadauria - è un'importante opportunità che abbiamo colto sollecitando e ottenendo la piena disponibilità della Regione a effettuare lavori di notevole entità. Sono interventi che, in questi termini d'investimento, non venivano effettuati da decenni e che, pertanto, determineranno forti ricadute positive sul sistema viario della nostra città". "Caltagirone - afferma il sindaco Gino Ioppolo, che ieri ha incontrato sull'argomento i primi cittadini degli altri centri del Calatino - sta mettendo a punto tutti gli aspetti logistici e organizzativi per accogliere nel migliore dei modi questo straordinario evento. La Corsa rosa ha indubbiamente una forte e consolidata connotazione sportiva, ma è destinata a produrre pure indubitabili effetti positivi sulla promozione della nostra città a livello nazionale e internazionale, che siamo impegnati a capitalizzare con la maggiore efficacia possibile". Il coordinatore di tappa è l'ex assessore regionale al Turismo, oggi deputato all'Ars, Anthony Barbagallo.