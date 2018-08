Nasconde in casa oltre 300 grammi di marijuana: 21enne arrestato

Il 21enne Francesco Marino è stato arrestato dai carabinieri di Grammichele, in esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere emesso dal Tribunale dei Minorenni di Catania. Già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, lo scorso 15 agosto ne ha violato le prescrizioni quando, durante un controllo, non si trovava in casa negli orari stabiliti dalla misura. La mancanza, oggetto di informativa dei carabinieri, ha convinto i giudici ad inasprirne i termini, ordinandone l’arresto e il trasferimento in un istituto di detenzione.

I militari, nell’eseguire il provvedimento, hanno perquisito l’abitazione rinvenendovi, all’interno di alcuni mobili, circa 330 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nonché diverso materiale utilizzato comunemente dagli spacciatori per il confezionamento degli stupefacenti. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato rinchiuso nell’Istituto Penale Minorile di Catania Bicocca, dove risponderà anche di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.