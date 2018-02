Gravina, sorpreso a spacciare per strada: arrestato 23enne

Andrea Florio, 23enne catanese, è stato arrestato dai carabinieri di Mascalucia, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato e perquisito l'uomo in via Vittorio Emanuele a Gravina di Catania, trovandolo in possesso di 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e di 275 euro in contanti, ritenuti il guadagno della precedente attività di spaccio. I soldi e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato ai domiciliari.