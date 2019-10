Gupe Volley Catania, presentazione in grande stile al Centro Sicilia

Palloncini, volley e tanti sorrisi sabato 12 ottobre al Centro Sicilia di Catania per la presentazione della stagione sportiva 19/20 targata Gupe Volley. Una sana giornata di sport che ha animato, a partire dalle prime ore del mattino, il centro commerciale etneo invaso dall’entusiasmo dei ragazzi che hanno avuto modo di entrare nel mondo del volley e del pattinaggio attraverso le prove gratuite organizzate all’interno dello spazio eventi.



Nel pomeriggio invece spazio al Torneo S3 organizzato con il patrocinio del Comitato Territoriale di Catania al quale hanno partecipato numerose società provenienti da ogni luogo della Sicilia. La premiazione, curata dal consigliere territoriale Sandro Faro, ha poi dato il via alla presentazione ufficiale guidata dalla presentatrice Maria Cristina Petralia e dalla giornalista del quotidiano La Sicilia Federica Susini, aperta dai saluti del responsabile Marketing Dario Poeta.



Poeta, al fianco del presidente Gupe Andrea Lo Faso ha subito voluto sottolineare l’importanza del connubio fra sport e sponsor, manifestando la propria soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento e portando i saluti del direttore Giuseppe Bella: "Sostenere queste attività significa essere sostenibili all’interno di un territorio – spiega-. Lo sport, soprattutto se coinvolge i giovani, è una risorsa da preservare e difendere. Non ci aspettavamo tutto questo coinvolgimento. Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa presentazione e siamo fieri di poter essere partner di una realtà sana come la Gupe".



"Portare avanti queste iniziative richiede il massimo impegno – afferma il presidente Gupe Andrea Lo Faso -. Tutto il nostro staff è continuamente al lavoro per permettere il sereno svolgimento delle attività sportive. La nostra attività infatti si rivolge sia ai più piccoli, a partire da 4 anni, fino ai professionisti, curando ogni aspetto dell’attività sportiva con professionalità".



Durante il pomeriggio anche il vicepresidente regionale Coni Sergio Parisi ed il delegato Enzo Falzone hanno voluto evidenziare la crescente attenzione delle istituzioni nei confronti dello sport ed in particolare del volley, secondo sport in Italia per numero di tesserati: “W' grazie a società serie come la Gupe - racconta Parisi- che la pallavolo e lo sport in generale riescono a catalizzare interessi sempre crescenti. Tutto il comitato è felice di registrare questi ottimi risultati e rimane al fianco di tutte le iniziative di diffusione come queste”.



Ad evidenziare i punti di forza Gupe a livello tecnico sono invece il direttore generale Massimo Smario ed il direttore tecnico Fabrizio Petrone: "Abbiamo il piacere di poter vantare una formazione di Serie B composta per 13/14 da giocatori cresciuti all’interno della nostra società – raccontano Smario e Petrone -. Un risultato raggiunto attraverso il meticoloso lavoro in palestra, frutto di sacrifici e sudore. Lo sport è questo, ci regala emozioni, che siano delusione per una sconfitta o felicità per una vittoria lo sport è fatto di sensazioni uniche".



Ed a confermarlo è anche il piccolo Riccardo, 8 anni, che rubando il microfono e l’attenzione ha voluto raccontare la sua storia: "Sono felice di fare pallavolo perché mi diverto e sopratutto perché attraverso il lavoro ed il sacrificio oggi sono riuscito a vincere". Ed insieme a Riccardo sabato hanno vinto tutti, bambini, genitori, tecnici e spettatori, tutti pronti a cominciare con entusiasmo la decima stagione sportiva Gupe.