Il Catania ripescato nella serie B, la festa al Massimino | Video

Squadra in campo, accompagnata dall'entusiasmo dei suoi tifosi. In tribuna presente anche l'ex presidente Pulvirenti, dopo 3 anni di assenza: "Ci aspettavamo questo verdetto, non è stata una sorpresa. Oggi, dopo 3 anni, per me è come la prima volta. Aver raggiunto la Serie B - ha concluso Pulvirenti - è un premio alla pazienza della nostra gente, perché era successo qualcosa di brutto ed era difficile. Per il prossimo campionato faremo una buona squadra".