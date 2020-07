Imprese a rischio indebitamento: Unes e Pd chiedono legge a tutela

Massima attenzione della politica a livello nazionale e regionale, condivisione di obiettivi, volontà di fare: in sintesi, c'è grande sinergia fra istituzioni regionali e nazionali e associazione Unes per recepire le proposte di legge in tema di rilancio delle imprese colpite dalla crisi post Codiv-19. Unes che sostiene i soggetti in simili difficoltà, ha incontrato, ieri 9 luglio, il segretario del Pd di Catania Angelo Villari nella sua sede di via Gorizia 25. L’incontro ha avuto ad oggetto la proposta di legge di UNES per il rilancio delle piccole e medie imprese, soprattutto dopo la crisi dopo la crisi legata al Covid-19 e le soluzioni legislative legate alla legge sul sovraindebitamento n. 3/2012 alla luce dell’allarme lanciato sul rischio dell’usura. Il segretario del Pd Angelo Villari al termine dell’incontro ha affermato l’importanza e la validità sia dell’incontro che delle proposte avanzate da UNES le quali possono essere riassunte in quattro punti fondamentali: 1. Ristrutturazione dei debiti delle piccole e medie imprese, debiti sia essi di natura pubblica che privata (tributi, tasse, mutui, finanziamenti ecc ecc;), “contratti negli anni” a causa di una crisi consolidata e mai risolta, che ha raggiunto il suo apice con il Covid-19; 2. Modifiche da apportare alla legge sul sovraindebitamento n. 3/2012; 3. Proposta per istituire un fondo di rotazione in modo da poter rendere possibile l’accesso alle procedure di sovraindebitamento a tutti, soprattutto per coloro che sono indigenti e che non possono affrontare i costi di procedura previsti dalla legge. 4. Consentire alle aziende di mantenere la piena occupazione, facendosi carico, lo stato, dei contributi previdenziali. Ciò comporterebbe un risparmio in termini di costi per la: - cassa integrazione; - disoccupazione; - reddito di cittadinanza. Il segretario Villari si è dimostrato entusiasta dell’iniziativa e ha condiviso l’importanza delle questioni trattate con la promessa che queste saranno oggetto di discussione legislativa, sia a livello regionale e sia a livello nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.