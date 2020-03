In giro con falsa autocertificazione per lavoro: denunciato

I carabinieri di Palagonia hanno denunciato un 37enne di Gela, in provincia di Caltanissetta, già gravato dalla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché ritenuto responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, nonché di aver reso attestazioni mendaci in autocertificazione. Nel corso dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle stringenti norme in vigore per prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’uomo ha mostrato ai militari una falsa autocertificazione che avrebbe dovuto giustificare il suo spostamento dal luogo di residenza al comune di Palagonia per motivi di lavoro.

