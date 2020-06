"In prima linea durante l'emergenza: ora dimenticati", Catania Today intervista un giovane medico

Simone Cristofaro è uno dei tanti giovani medici che ha prestato servizio, chiamato in fretta e in furia, durante la drammatica emergenza del coronavirus. Oggi, 1 giugno, a partire dalle 15.30 sarà ospite in diretta sulla pagina Facebook di Catania Today per raccontare la sua esperienza ma anche per sottolineare il percorso ad ostacoli che i giovani medici debbono affrontare.

La scorsa settimana sono scesi in piazza per protestare specie per evidenziare l'esiguità delle borse di specializzazione messe a disposizione dal ministero, così un'ampia platea di medici ogni anno resta "fuori" dal percorso formativo nonostante anni e anni di studio. Una situazione che, certamente, indigna specie alla luce del ruolo eroico che hanno svolto medici ed inferimeri durante la pandemia.