In tre sullo scooter non si fermano all’alt dei carabinieri: denunciato un minorenne

In tre su uno scooter per le vie di Randazzo non si fermano all'alt dei carabinieri. Così è stato denunciato un 17enne di Linguaglossa, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.



Il minorenne, alla guida di un Kymco Agility di proprietà della madre e con a bordo altre due persone, – allo stato non identificate - alla vista dei militari dell'Arma non si è fermato e anzi ha dato gas dileguandosi nel centro di Randazzo. La sua corsa è terminata quando ha preso una via senza sbocco dove è stato costretto ad abbandonare il mezzo dileguandosi a piedi insieme agli altri due passeggeri. E' stato però fermato e identificato dai carabinieri. Il motociclo è stato sequestrato poiché senza assicurazione.