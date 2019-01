Etna nord, in fiamme il bar Grillo di Piano Provenzana

Stanotte incendio un incendio ha mandato in fumo il bar “ Grillo Parlante” a Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa. Il rogo si protrae ancora ora ed è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale etneo. Sono intervenute squadre di Riposto, Linguaglossa, i carabinieri ed il corpo forestale. Non si esclude la matrice dolosa.