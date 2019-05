Paternò, in fiamme un deposito di fusti per la raccolta delle olive

La scorsa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti in Contrada Tre Fontane per un incendio di oltre 400 fusti in pvc utilizzati per la raccolta di olive e collocati in un'area all'aperto. Sono state inviate anche delle autobotti di rincalzo. Sul posto anche i carabinieri. Non si esclude la possibilità che le cause dell'incendio siano riconducibili ad un'azione volontaria esterna.