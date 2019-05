Inchiesta "Pupi di pezza", Antonio Pogliese torna in libertà

E' tornato in libertà Antonio Pogliese, il padre del sindaco di Catania, noto commercialista in città e finito nelle maglie dell'inchiesta "Pupi di pezza". L'uomo, 75 anni, era stato arrestato lo scorso 14 febbraio accusato di alcuni episodi di bancarotta ed evasione fiscali per cifre oltre i 200 milioni di euro.

La decisione, arrivata a seguito del legale di Pogliese - l'avvocato Giampiero Torrisi -, è stata presa dal gip di Catania. Intanto si sono concluse le indagini e tra i capi di imputazione non vi sono più i reati di associazioni per delinquere e favoreggiamento personale.