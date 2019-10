Incidente stradale, auto si ribalta in circonvallazione: traffico in rallentamento

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 17.15, le dinamiche sono ancora in via di accertamento. L'auto si è ribaltata sulla circonvallazione, precisamente in viale Ulisse in direzione Misterbianco. Nelle immagini inviate da un lettore si vedono i carabinieri che prestano soccorso alla persona a terra, presumibilmente il conducente dell'auto.

