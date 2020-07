Incidente mortale sulla Palermo-Catania, la vittima è una 54enne etnea

E' una donna catanese di 54 anni, Sebastiana Saitta, la vittima dell'incidente stradale accaduto lungo la A19 Palermo Catania lo scorso giovedì all'altezza degli svincoli di Caltanissetta ed Enna. L'impatto è stato molto violento e ha visto coinvolte due auto e un mezzo pesante. Dalle prime ricostruzioni sono state le due auto a impattare per prime e poi una di esse ha invaso la carreggiata opposta rovinando contro un muro e poi contro il mezzo pesante che veniva dalla direzione opposto.

Un una delle auto vi era la donna: per lei non c'è stato nulla da fare mentre il figlio che le era accanto è ancora ricoverato in condizioni serie.