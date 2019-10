Incidente stradale, auto si ribalta in tangenziale: rallentamenti e lunghe code

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 14 all'altezza degli uffici Anas in direzione Siracusa, la ragazza che si trovava all'interno dell'auto ribaltata è rimasta ferita in maniera non grave. Le auto coinvolte sono due, sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco. Rallentamenti direzione Messina e lunga fila in direzione opposta.