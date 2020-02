Incidente in via Cimarosa, motociclisti sbalzati a terra: un ferito

Due ragazzi in moto sono stati sbalzati a terra dallo scontro con un'automobile in via Cimarosa. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 quando l'auto, subito dopo l'urto, si è dileguata lasciando a terra i due ragazzi. Uno dei due è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 intervenuto. Sul posto anche gli agenti di polizia che stanno verificando la dinamica e regolando il traffico che ha subito dei rallentamenti.