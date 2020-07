Incidente a Paternò, un'auto si ribalta

Un incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri in via Messina a Paternò. Un mezzo si è ribaltato con a bordo tre persone per cause ancora da accertare. Il conducente ha perso il controllo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare gli occupanti dell'auto ad uscire. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i tre sono stati portati nel nosocomio più vicino per accertamenti ma non sarebbero in condizioni preoccupanti. Presenti anche i vigili urbani per i rilievi di rito e per appurare la dinamica del sinistro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.