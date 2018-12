Incidente stradale in Kenya, sono catanesi le due ragazze rimaste ferite

Un incidente stradale si è verificato, ieri mattina, in Kenya lungo la strada tra Mombasa e Malindi, all'altezza del villaggio di Chumani. A rimanere ferite due ragazze catanesi: Mary, 26 anni, e Laura, 34 anni, erano appena arrivate all'aeroporto di Mombasa ed erano dirette in un resort di Watamu per la loro vacanza, a bordo di una macchina privata con conducente.

In base a quanto ricostruito da alcuni testimoni, le due ragazze sarebbero state sbalzate fuori dall'auto dopo lo scontro. Laura ha riportato fratture alle gambe, Mary è ancora in prognosi riservata presso l'Aga Khan Hospital di Mombasa.

Sui social network, tanti i messaggi di solidarietà di conoscenti e non per queste due ragazze: "Forza Mary siamo tutti con te riprenditi"... "Dai ragazze tornate presto così possiamo riabbracciare e rivedere i vostri sorrisi"..."Non hai di certo bisogno del mio incoraggiamento, sarai in grado di far vedere a tutti quanto sei e quanto vali! Forza".