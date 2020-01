Incidente stradale a Misterbianco, tamponamento a catena: tre feriti

Incidente lungo la superstrada 121, all'altezza dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anastasia, in direzione Paternò. Tre le auto coinvolte in un tamponamento a catena e tre sarebbero i feriti, secondo le prime testimonianze, trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Misterbianco per i rilievi e due ambulanze. Traffico paralizzato.