Misterbianco, auto si schianta contro lo spartitraffico: un'altra vittima della strada

Non si arresta la scia di sangue che, questa settimana, ha colpito la provincia etnea. Un altro incidente mortale, questa mattina intorno alle 5, nei pressi dello svincolo per Misterbianco, tra Monte Po e viale del Commercio. Una Chrysler avrebbe perso il controllo finendo contro lo spartitraffico, il conducente sarebbe morto sul colpo. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Chiuso lo svincolo di Misterbianco per permettere i rilievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Misterbianco, il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.