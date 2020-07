Motociclista 47enne in gravi condizioni al Cannizzaro

Si trova ricoverato all'ospedale Cannizzaro nel reparto di rianimazione l'uomo di 47 anni che, ieri sera sul lungomare di Ognina, è stato travolto da un'auto che aveva azzardato una repentina inversione di marcia. Per il motociclista la prognosi è riservata e le condizioni sono gravi.

L'impatto tra la Fiat Punto, condatta da un'anziano, e lo scooter è stato notevole e le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. L'anziano automobilista avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa travolgendo poi lo scooter che proveniva in direzione opposta. Il guidatore dell'auto è stato anch'egli condotto in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.