Incidente stradale a Piano Tavola, auto si ribalta sulla sp 14

Una vettura si è capovolat questo pomeriggio sulla strada provinciale 14 di Piano Tavola, nei pressi della zona industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per riportare la vettura su quattro ruote e far uscire l'autista, soccorso dai sanitri del 118 in condizioni non gravi. E' stato portato in ospedale per accertamenti.