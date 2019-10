Incidente stradale a Piano Tavola, auto contro spartitraffico: Procura apre inchiesta

Si è letteralmente "spezzata" nel violento impatto contro il guard rail della strada statale 121, la Seat Leon sulla quale viaggiavano i quattro giovani morti a Belpasso. La parte superiore della vettura è stata divelta, mentre la parte posteriore, con le due ruote, è letteralmente "volata" alcune decine di metri finendo accanto ai binari della Ferrovia circumetnea.

L'incidente si sarebbe verificato in maniera autonoma intorno alle 5 sulla strada statale Catania Paternò nei pressi di Piano Tavola. L'auto si sarebbe schiantata contro lo spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale, nello stesso punto dove qualche giorno fa aveva perso la vita un uomo di 65 anni.

Le quattro vittime sono: Veronica Diolosa, 28 anni, che era la compagna del 40enne alla guida dell'auto e che adesso si trova ricoverato all'ospedale Cannizzaro; Manuel Petronio, 17 anni, Salvo Moschitta 20 anni e Erika Bozza Germanà, 15 anni.

Tutti e cinque avevano trascorso la notte in discoteca al Banacher. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Paternò che indagano. L'uomo alla guida dell'auto è stato ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, le sue condizioni non sarebbero gravi.

"Siamo ancora increduli e storditi dalla terribile notizia che quattro nostri concittadini giovani,giovanissimi, abbiano perduto la vita in un gravissimo incidente stradale sulla strada statale 121". Ha dichiarato il sindaco di Adrano, Angelo D'Agate, sull'incidente stradale di Belpasso, nel Catanese, in cui sono morti quattro giovani, compresi due minorenni. "Un'immane tragedia - aggiunge il sindaco sulla propria pagina di Facebook - ha colpito la nostra Comunita' che in silenzio e con le lacrime agli occhi fa proprio il grande dolore ed il grave lutto subito dai familiari, ai quali ci stringiamo con un abbraccio fraterno".