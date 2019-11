Scontro frontale tra due auto a Pedara: feriti i conducenti

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in Corso Ara di Giove, strada provinciale 4 a Pedara. Due autovetture, una Lancia Ypsilon ed una Citroen C3, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. I due conducenti che erano soli nelle rispettive vetture sono rimasti feriti e le loro condizioni non appaiono gravi.

Il conducente della C3 che presenta fratture ed escoriazioni varie é stato estratto dai Vigili del Fuoco del distaccamento Nord di Catania e condotto al Policlinico dai Sanitari del 118. L'altro uomo che era alla guida della Lancia Ypsilon, invece è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro, le sue condizioni non appaiono gravi.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture considerando anche la presenza di bombole dell'impianto a metano. Sul posto i Vigili Urbani di Pedara e i carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Gallery