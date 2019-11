Si ribalta auto in tangenziale, vigili del fuoco liberano il conducente dalle lamiere

Un incidente stradale alle ore 19 è stato segnalato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. Il sinistro è avvenuto nella tangenziale di Catania, all'altezza dello svincolo di S.Gregorio, in direzione Siracusa.

Il conducente ha perso il controllo della sua auto, per cause da accertare, e la sua vettura si è ribaltata, fortunatamente non coinvolgendo altri mezzi in transito. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoia per aprire le portiere dell'auto e disincastrare l'uomo, che è stato preso in cura dal personale medico del 118 e che ha riportato problemi alla gamba destra e trauma cranico. Presenti sul posto anche il personale Anas e la polizia stradale.