Incidente stradale in via Caronda, scooterista perde il controllo e cade: strada chiusa

Incidente stradale autonomo in via Caronda. La strada, proprio dopo l'incrocio con via De Felice è stata momentaneamente chiusa perchè uno scooterista ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, andando a sbattere su alcuni mezzi parcheggiati. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e un'ambulanza per soccorrere il conducente del mezzo, rimasto a terra dopo l'impatto.

In aggiornamento