Il sindaco e l'assessore Mirabella inaugurano l'anno scolastico

Giovedì 12 settembre alle ore 9 nel plesso scolastico “Paolo Borsellino” dell’istituto Comprensivo in viale Grimaldi 9, a San Giorgio, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alle politiche scolastiche Barbara Mirabella, per l’inizio dell’anno scolastico, incontrano alunni e insegnanti della scuola dell’obbligo. Alle ore 10 il sindaco e l’assessore si recheranno, inoltre, nell'istituto comprensivo statale “Francesco Petrarca” di via Gioviale 11, a San Giovanni Galermo.