Interporto di Catania, sopralluogo dell'assessore Falcone

Domani, lunedì 4 novembre, dalle ore 10.30 l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone sarà in sopralluogo all'Interporto di Catania Bicocca. La visita segue l'avvenuta aggiudicazione per 9 anni della gestione dell'infrastruttura, appalto sbloccato dal Governo Musumeci. In cantiere, inoltre, l'affidamento dei lavori per la costruzione del Polo logistico intermodale dell'Interporto, opera da 20 milioni di euro attesa da anni. Falcone incontrerà i vertici della Società Interporti siciliani (Sis) e i cronisti.