La residenza Toscano-Scuderi alloggio per medici e specializzandi in servizio

La residenza Toscano-Scuderi dell’Ersu di Catania offrirà presto un alloggio temporaneo per sanitari e specializzandi in servizio presso le strutture ospedaliere universitarie di Catania e attualmente impegnati nella cura dei pazienti contagiati da Covid-19. Lo ha deciso il presidente dell’Ersu di Catania, prof. Mario Cantarella, accogliendo la richiesta formulata dal rettore Francesco Priolo, al fine di prevenire il rischio connesso all’infezione nelle famiglie dei medici e degli specializzandi che operano nelle corsie. La residenza di via Etnea 440, attualmente libera da studenti fuori sede a seguito delle disposizioni emergenziali, dispone di una ventina di posti letto e offrirà un punto di appoggio a chi, a titolo precauzionale, intende evitare rapporti di prossimità con i propri familiari. “La disponibilità di una propria residenza data dall’Ersu di Catania – commenta il presidente Mario Cantarella - è una scelta doverosa in un momento di crisi e di difficoltà per tutta la popolazione. Rientra in pieno tra le attività di collaborazione tra due enti, Università ed Ersu, che hanno a cuore la salute dei cittadini e dei loro studenti”. Docenti, ricercatori e specializzandi interessati potranno indirizzare le proprie richieste al presidente della Scuola di Medicina, prof. Pietro Castellino, l’Area per la Gestione dei rapporti con il Servizio sanitario regionale e la formazione specialistica dell’Università si interfaccerà con i referenti dell’Ersu per curare la procedura di assegnazione degli alloggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.