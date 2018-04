La seconda circoscrizione festeggia i 100 anni della signora Malagona Lo Giudice

Il 22 Marzo 2018 la signora Antonia Malagona Lo Giudice ha festeggiato a Catania, insieme ai figli Vincenzo, Angela e Luigi, il traguardo dei cento anni. Hanno partecipato con immensa gioia all'importante e raro evento anche i nipoti, i pronipoti gli amici più cari. Il Presidente della Seconda Circoscrizione Vincenzo Li Causi ed il Vice Presidente Andrea Cardello, onorati nel festeggiare i 100 anni della signora Antonia, come segno di riconoscenza per la partecipazione hanno consegnato alla signora una pergamena. Il Presidente ringrazia il Sindaco Enzo Bianco per avergli dato la possibilità di parteciparvi.